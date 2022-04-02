ويل سميث يعلن عن قرار صادم لجمهوره !

أعلن الممثل الأمريكي ويل سميث، في بيان، عن استقالته من الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار بعد حادثة صفعه لزميله كريس روك.

كما أضاف الممثل البالغ 53 سنة، “أستقيل من عضويتي بأكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة”. وتابع الممثل الأمريكي: “لقد خنت ثقة الأكاديمية، لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفاء بعملهم الاستثنائي”.

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وكان قد اعتذر ويل سميث لكريس روك و كتب على حاسبه الخاص على “إنستغرام”: “كريس، أود أن أعتذر منك علنا”. “ما فعلته تخطى الحدود وكنت مخطئا. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدل على الرجل الذي أريد أن أكونه”.

وارتفعت أسعار تذاكر الجولة الكوميدية للممثل الكوميدي كريس روك، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار. وتلقي روك صفعة من قبل النجم الشهير ويل سميث will smith بحسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

كما قالت منصة السوق الثانوية TickPick أن من الأحد حتى الاثنين، باعت الشركة تذاكر لجولة كريس أكثر من بيعها بفيفري. في حين، سجل ارتفاع لسعر التذكرة من 46 دولارا كحد أدنى لكل تذكرة في 18 مارس. إلى 341 دولارا كحد أدنى بعد وقوع الحادثة الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وتفاعل عدد كبير من مشاهير العالم والعرب، مع الحدث الذي أحدث ضجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. وهو صفع النجم ويل سميث، لمقدم البرامج كريس روك، على خشبة مسرح الأوسكار.

كما علق عدد من النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، على حادثة صفع النجم العالمي ويل سميث لمقدم البرامج الشهير كريس روك. إذ انقسم الجمهور ما بين مؤيد لهذا التصرف ومعارض له.

ومن جهتها، أيدت الفنانة الإماراتية أحلام، موقف ويل سميث، ودافعت عن ردة فعله. وأعادت نشر تغريدة تبرر موقف ويل سميث، وعلقت عليها: “وأنا معك، يستحق الضرب بلا إنسانية”.