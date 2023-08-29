“وين يروح خالصة”.. سائح فرنسي مصدوم من كرم الجزائريين

عبر سائح فرنسي يقوم بجولة في الجزائر، عن دهشته الكبيرة من كرم الجزائريين، كما لم يشاهده في أي بلد آخر.

ونشر السائح الفرنسي، والذي يملك أزيد من 200 ألف متابع على موقعي “تيك توك” و”انستغرام”، مقطع فيديو من مطعم جزائري.

ولم يتمالك السائح نفسه، حيث قام بتوثيق لحظة تواجده في مطعم جزائري، أين رحب به صاحب المطعم ورفض تقاضي ثمن الطعام.

معبرا عن دهشته الكبيرة من الكرم الكبير للشعب الجزائري، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل له فيها هكذا موقف.

وقال السائح في مقطع الفيديو: “دخلت للمطعم وسلمت عليهم، طلبت طعامي، وكنت أقوم بالتصوير من أجل حسابي على التيك توك.. المدهش أن صاحب المطعم رحب بي في الجزائر وأخبرني بأنه ليس علي دفع الحساب.. دون أن يعرفني حتى، وهذه ليست المرة الأولى فأينما أذهب أجد كرم الجزائريين كما لم أراه في أي بلد آخر”.