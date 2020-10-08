وٌجدت محروقة ومغطاة بالعجلات.. العثور على جثة امرأة بغابة فيض غريب في سطيف

أخبار الجزائر
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وٌجدت محروقة ومغطاة بالعجلات.. العثور على جثة امرأة بغابة فيض غريب في سطيف
بقلم نسرين محفوف

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، على جثة امرأة في غابة فيض غريب بمدينة العلمة في سطيف مٌحترقة ومغطاة بالعجلات.

وقد تدخلت أمسية الاربعاء على 21 و15 دقيقة، فرق النجدة التابعة للوحدة الثانوية العلمة لنقل جثة إمرأة تبلغ 32 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سطيف فقد وجدت الضحية محترقة ومغطاة بعجلات مطاطية في غابة فيض غريب بلدية العلمة للتمويه.

وتولت فرق النجدة لمدينة العلمة نقل جثة الضحية ووضعها في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير العلمة، في ولاية سطيف.

وقد تم تنفيذ عملية رفع ونقل جثة الضحية تحت إشراف قائد وحدة الثانوية العلمة بحضور كل من وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي.


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