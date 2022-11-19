وُجدت ملقاة ومربوطة بحبل.. إجلاء جثة شاب من منزله في جيجل

تدخلت مصالح الحماية المدنية في جيجل، أمس الجمعة، لأجل إجلاء جثة شاب وجدت ملقاة على الأرض في حديقة منزله.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم التدخل في منطقة الدريدرة، أين تم إجلاء جثة من مسكن عائلي.

ووجدت الجثة، وتعود لذكر يبلغ من العمر 24 سنة، ملقاة على الأرض، بحديقة المنزل، تحت شجرة، ومربوط بها حبل.

وبعد إتمام الإجراءات، تم تحويل الجثة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير في الولاية.