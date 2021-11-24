وُجد مطعونا.. توقيف المشتبه به في قتل الطفل عماد الدين وإيداعه الحبس

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، بيانا، بخصوص وفاة الطفل المسمى وصيف لبيهي عماد الدين، البالغ من العمر 13 سنة. ووجد الضحية مقتولا بتاريخ 16 نوفمبر 2021 بأحد غابات النخيي ببور الهايشة ببلدية ورقلة.

وجاء في البيان: “بتاريخ 16 نوفمبر على الساعة الرابعة والنصف مساء، تقدم من مقر فرقة الدرك الوطني بورقلة المدعو لبيهي ميلود من أجل التبليغ عن إختفاء إبنه الطفل المدعو لبيهي عماد الدين البالغ من العمر 13 سنة. أين أسفرت عملية البحث في حدود الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء على اكتشاف جثة من جنس ذكر داخل إحدى غابات النخيل. عليها آثار عنف متمثلة في طعنات على مستوى البطن وجرح عميق على مستوى الرقبة”.

وأضاف البيان: “فور إخطارنا بالوقائع من قبل ضابط الشرطة القضائية التابع للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بورقلة. تم الانتقال إلى عين مسرح الجريمة لمعاينة الجثة بمعية الطبيب الشرعي. مع اخضاعها لعملية التشريح لتحديد سبب الوفاة. كما تم توجيه تعليمة بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع وتوقيف المشتبه فيهم”.

وتابع: “بتاريخ 17 نوفمبر 2021، وبعد عرض الجثة على المبلغ لبيهي ميلود، تعرف عليها وأكد أنها تعود لإبنه الطفل المختفي. ومن خلال تفعيل إجراءات البحث والتحري من طرف مصالح الدرك الوطني، تم الوصول إلى تحديد هوية المشتبه فيه الطفل المدعو “ب.ع” والبالغ من العمر 17 سنو وتوقيفه”.

ليتم بتاريخ اليوم الأربعاء، 24 نوفمبر، تقديم الطفل “ب.ع”، أمام نيابة الجمهورية ومتابعته بموجب طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق المكلف بجنايات الأحداث بارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار طيقا للمواد 251، 255، 256، 261 من قانون العقوبات.

أين أصدر قاضي التحقيق بعد سماعه الحضور الأول بحضور مسؤوله المدني، أمرا بوضع المشتبه فيه، رهن الحبس المؤقت وإيداعه.

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