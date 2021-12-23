وُلدت ذكرا سُمي “جون”.. زوجة الرئيس الفرنسي ترد على شائعات أنها متحولة جنسيا

تعتزم، زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، اتخاذ إجراءات قانونية بشأن إشاعات تم تداولها على “تويتر” مؤخرًا تقول بأنها متحولة جنسيا، حسب ما نقله موقع سكاي نيوز.

وهددت بريجيت ماكرون بالانتقام من مروجي هذه الشائعة التي تشير إلى أنها وُلدت ذكرا سُمي جون ميشيلترونيو، وترونيو هو اسم بريجيت ماكرون قبل زواجها.

ومن جهته، قال محامي بريجيت، اليوم الأربعاء، إنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه الإشاعات.

وأضاف المحامي إن الإجراءات القانونية ضد عدد من الأفراد بدأت بعد أن اكتسبت الادعاءات الكاذبة قوة دافعة جديدة في أعقاب نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي في العاشر من ديسمبر.

وأفاد موقع “سكاي نيوز”، أن أشخاص منهم أفراد في دوائر مناهضة لحملات التطعيم من كوفيد-19 ومنتمون لليمين المتطرف، هاجموا بريجيت ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مطبوعة تابعة لليمين المتطرف هذه الشائعات، التي لا أساس لها .

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كشف المرشح لرئاسيات فرنسا، إيريك زمور، أمس الأربعاء، عن نواياه بطرد جميع المهاجرين البطالين من فرنسا.

واقترح إريك زمور، خلال نزوله على RTL، طرد الأجانب الذين لا يستطيعون العثور على عمل لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وبحسب المرشح اليميني المتطرف، فإن 55٪ من الأجانب غير الأوروبيين” على الأقل في حالة بطالة. وهو ما يعني، حسب قوله، أنهم يعيشون على حساب الشعب الفرنسي.

بالنسبة له، فمن الواضح أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة والتخلص من أي مقيم غير أوروبي. لا يسعى بنشاط للحصول على عمل.

اريك زمور: “لاينبغي للأجانب البقاء اذ لم يفيدوا البلاد”

وقال إريك زمور “لا ينبغي للأجانب البقاء في فرنسا إذا لم يكونوا مفيدين لفرنسا”. مذكرا أن فكرته ليست جديدة وأنها تتبع النموذج الأمريكي والسويسري.

ويُضاف الطرد دون إمكانية عودة الأجانب الذين ليس لديهم وظيفة ثابتة إلى قائمة طويلة جدًا من أسباب الطرد التي حددها إريك زمور.

كما شدد على ضرورة إعادة العاطلين عن العمل والجانحين والمجرمين الأجانب إلى بلدانهم.

وبرير زمور موقفه من العاطلين عن العمل في الخارج، بأسباب اقتصادية.

في الواقع ، من بين الأجانب الذين ليس لديهم نشاط مهني ، هناك أيضًا طلاب ومتقاعدون.

وتساءلت LCI بشأن معدل البطالة الرسمي داخل مجتمع الأجانب غير الأوروبيين.

وبحسب معهد الإحصاء فإن مستوى بطالة الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي تبلغ 38.4٪.

كما يريد إريك زمور إلغاء المزايا الاجتماعية للمهاجرين غير الأوروبيين. وكذا توقيف المساعدات الاجتماعية، ومساعدات الإسكان أو إعانات البطالة.

ويرى المرشح أن هذا حق محفوظ للمواطنين الفرنسيين وأن هذه الإجراءات ستوفر على فرنسا 20 مليار أورو.

لم يعد بإمكان إريك زمور تحمل رؤية هجرة مستمرة من غير الأوروبيين تصل إلى فرنسا. حيث قال ذلك بصراحة “أريد أن أوقف التدفقات وأن أوقف الهجرة. وهذا يعني الحد من الهجرة القانونية”.

حتى أنه يقترح فرض وديعة قدرها 100 ألف أورو لطالبي التأشيرات الذين قد يميلون إلى البقاء بشكل دائم في فرنسا. هذا السند سيدفع تكاليف الطرد التي لم يعد على فرنسا تحملها.