بجاية: حجز أكثر من 57600 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات موجهة للمتاجرة باميزور

حجز عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أميزور التابعة لأمن ولاية بجاية. كمية معتبرة من الألعاب النارية و المفرقعات تقدر بـ 57600 وحدة من مختلف الأنواع.

و على اثر بلاغ وارد على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفاده تواجد كمية معتبرة من المفرقعات الموجهة للمتاجرة على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجزائر العاصمة بإتجاه ولاية جيجل، تم وضع خطة محكمة مع أخذ جميع الإحتياطات الأمنية اللازمة،

أين تم توقيف الحافلة والتي كانت خالية من المسافرين وعلى متنها شخصين، وبعد تفتيش الحافلة ضبط بداخلها على كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية داخل علب كرتون كبيرة الحجم كانت مخبأة داخل المقاعد الوسطى والخلفية.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر كان داخل كيس بلاستيكي يقدر بـ 328 مليون و 650 ألف سنتيم، كان مخبأ بالمقاعد الخلفية للحافلة السالفة الذكر.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما لأجل قضية التهريب لبضاعة باستعمال وسيلة نقل، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهما أمر إيداع، مع حجز البضاعة ووضعها تحت تصرف مصالح الجمارك ببجاية.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp