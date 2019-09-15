يؤلف أغنية بإسم عيشقته السابقة وينشرها على “اليوتوب” انتقاما من أهلها!

هدد باختطافها في حال رفضت التقاءه

باشرت، مؤخرا، مصالح الأمن الحضري الثاني ببن عكنون تحرياتها حول تداول أغنية عبر “اليوتوب” تحمل عبارات نابية، في حق فتاة تبلغ من العمر 23 سنة.

أين قام بنشرها عشيقها مقابل مبلغ مالي سلمه للمغني وذلك إنتقاما من عائلتها لرفض خطبتهما.

مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، تعود إلى تاريخ 4 أفريل 2019، إثر شكوى

تقدمت بها الضحية لدى مصالح الأمن مفادها تعرضها للتهديد والإبتزاز من قبل عشيقها السابق البالغ من العمر

30سنة بعدما قطعت علاقتها به جراء رفض عائلتها تقدمه لخطبها بسبب سلوكه السيء، الأمر الذي لم يستطع

تقبله وجعله يرسل لها صور فتوغرافية تخصّها مدوّن عليها عبارات نابية مهددا إيّاها بإلحاق الأذى في حال ما

رفضت لقائه، متوعد بإختطافها، ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحدّ، فقد قام بملاحقتها وتعقب خطاها بشكل

يومي وإعتدى عليها بالضرب بعدما رفضت الحديث معه. وأضافت الشاكية، أن المشتكى منه نشر أغنية على

اليوتوب أدّاها جارها يذكر فيها إسمها وذلك مقابل تلقيه مبلغ مالي من عند ذلك الأخير الذي يسعى لتشويه

سمعتها، ليتقرب منه شقيقها قصد حذفها من الموقع غير أنه اخطره أن الأمر غير ممكن لصعوبته.

وبعد إصرار المتضررة على المتابعة القضائية تم إرسال الملف على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة

قصد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إستدعاء المشتكى منه وسماعه على محضر رسمي.