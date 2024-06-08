ياحي: الأرندي سيكشف القرار  الأخير بخصوص الرئاسيات الأسبوع المقبل

قال قال الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي مصطفى ياحي أن المجلس الوطني للأرندي سينعقد الأسبوع القادم ولن نقدم مرشحا من داخل الحزب للرئاسيات.

خلال نزوله ضيفا على قناة النهار كشف ياحي أن الأرندي أجرى مشاورات داخل الحزب ومع أحزاب أخرى والقرار الأخير بخصوص الرئاسيات سيقوله المجلس الوطني الأسبوع القادم.

وفي برنامج “عين على الرئاسيات” أكد ياحي أنه”لا بد من مواصلة الإصلاحات وعندما نعلن مساندتنا للرئيس تبون فنحن نتحدث عن برنامج وليس عن شخص”.

كما كشف ياحي أن المشاركة القوية في الانتخابات وإنجاحها سيؤدي إلى إنجاح الإصلاحات والبناء الاقتصادي بعيدا عن الريع.