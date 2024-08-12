ياحي: الأرندي ضد المال الفاسد والفساد الذي يشوه الإنتخابات

قال مصطفى ياحي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي”الأرندي”، إنّ كل منصات التواصل الاجتماعي ستتحول إلى منصات داعمة للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

وأشار ياحي خلال ندوة صحافية على هامش تنصيب الهيئة الوطنية للحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. أن الهدف الذي يسمو إليه الحزب هو استكمال الإصلاحات والحفاظ على المكاسب وتمتين اللحمة الوطنية. وتمتين المؤسسات الدستورية والالتفاف حولها. مضيفا أن الأرندي ينخرط من أجل الأمن والإنتخابات لصالح البلاد. مؤكدا على التسابق لإقناع المواطنين بأهمية الإنتخابات والبرنامج المسطر.

وبخصوص تمويل الحملة الإنتخابية، أكد ياحي، أن الحزب يساند جهود الدولة في العمل والحد بصرامة القانون ضد استعمال المال الفاسد والممارسات البالية التي تشوّه العملية الانتخابية النبيلة. مشيرا إلى أنه يقف بقوة مع جهود الدولة للتصدي لمحاولات المال الفاسد واستعمال الفساد.

وفي سياق ذي صلة، أضاف ياحي، أن الأرندي طالب في العديد من المرات بتقوية شروط الترشح للراغبين في الترشح بالنسبة للإنتخابات الرئاسية. لأن منصب رئيس الجمهورية لا بد أن تكون له شروط من خلال تعزيزها ووضع إطار تنظيمي وشروط قوية للترشح.