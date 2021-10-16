ياحي :”الإيفواريون إستقبلونا جيدا ونريد تحقيق نتيجة إيجابية”

كشف المدير الرياضي لشباب بلوزداد، حسين ياحي، بأن بطل الجزائر، تحصل على إستقبال جيد، من طرف مُسيري أسيك ميموزا، منذ وصول الفريق الى كوت ديفوار، تحسبا للمواجهة بينهما في رابطة الأبطال الإفريقية.

وتحدث ياحي للإذاعة الوطنية قائلا في هذا الشأن :”لقد إستقبلونا بشكل جيد، وكل الأمور على أحسن ما يُرام، ونريد العودة بنتيجة إيجابية للديار”.

ويُلاقي أبناء لعقيبة، بطل كوت ديفوار، عصر اليوم، في إطار الدور الثاني والثلاثين مُكرر من “التشامبينزليغ”، في مواجهة صعبة لزملاء القائد شمس الدين نساخ.

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