ياحي: “المنتخبات تُبنى على لاعبي الخبرة وعلينا احترام محرز”

دعا الدولي الجزائري الأسبق، حسين ياحي، لابداء الاحترام اللازم لقائد الخضر رياض محرز، مبرزا أهميته في بناء منتخب وطني قوي.

وقال ياحي، في حوار خصّ به موقع “العربي الجديد”: “النوادي، أو حتى المنتخبات الوطنية، مهما كان اسمها تُبنى على لاعبين أصحاب خبرة، وكذلك لاعبين شباب”.

كما أضافغ: “يجب أن لا ننسى الفضل الكبير الذي قدمه رياض محرز، للكرة الجزائرية، ويجب احترام ذلك، لكن يجب ألا نبقى في الماضي”.

وأردف: “سواء محرز، أو غيره، هذه هي كرة القدم، فإذا كان هذا اللاعب ما زال قادراً على العطاء فمرحباً به، أما إذا كان هناك من هو أفضل منه، فالأولية للاعب آخر”.

وتابع النجم الأسبق لشباب بلوزداد، حسين ياحي: “بصفتي مشجعاً، أو مدرباً، تهمني النتيجة أكثر من شيء آخر”.