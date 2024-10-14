ياحي: “بناء منتخب قوي يتطلب العديد من الأمور”

تحدث الدولي الجزائري الأسبق، حسين ياحي، عن قدرة الجزائر على بناء منتخب قوي، مشددا في ذلك على ضرورة توفر العديد من الأمور.

قال ياحي، في هذا الخصوص، لموقع “العربي الجديد”: “لكي تبني منتخباً قوياً سيكون من الواجب توفر العديد من الأمور”.

كما أضاف النجم الأسبق لشباب بلوزداد: “ليس فقط على المستوى الفني، بل التجربة كذلك والخبرة التي تسمح بالاستفادة من هؤلاء الشباب الذين تضمهم تشكيلة المنتخب الجزائري حالياً”.

وتابع حسين ياحي: “أتوقع أن ذلك سيكون ممكناً مع توالي المعسكرات، وكذلك توفر لاعبين يملكون الخبرة، مثل رياض محرز، بونجاح، ماندي وبن سبعيني”.