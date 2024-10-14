ياحي: “تأهل الخضر لـ”الكان” أصبح وشيكاً ويمكن القول أننا نملك منتخبا مستقبليا”

أشاد الدولي الجزائري حسين ياحي، بالمشوار الذي قدمه الخضر إلى حد الآن في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، معتبرا بأن تأهلهم لـ”ّالكان” أصبح وشيكا.

وفي حوار خصّ به موقع “العربي الجديد” قال ياحي: “مباراة الخضر أمام الطوغو كانت ممتعة ورأينا فيها أهدافاً جميلة للمنتخب الجزائري”.

كما أضاف: “الفوز فيها كان ضرورياً بطبيعة الحال، وهذا ما تحقق، وحتى التأهل أصبح وشيكاً لكأس أمم أفريقيا 2025”.

وأردف: “يُمكن القول إننا نملك منتخباً مستقبلياً، لكن يبقى الاعتراف بأن هناك نقائص. يجب ألا نختبئ وراء هذا الانتصار، لأننا مستقبلاً سنواجه منتخبات كبيرة”.

وتابع حسين ياحي: “يجب أن نتخلص من السلبيات، وهذا يتطلب عملاً كبيراً من الناخب بيتكوفيتش. وكذلك التفافاً من قبل مسؤولي اتحاد الكرة، والجماهير الجزائرية”.