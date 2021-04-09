ياحي: “تاغنانت رايحة تدخلنا في حيط”

إنتقد رئيس رجنة الترشيحات لإنتخاب رئيس جديد للإتحاد الجزائري لكرة القدم “عبد المجيد ياحي” قرار وزارة الشباب والرياضة التي رفضت تكييف قوانين الفاف مصرة على المرور مباشرة إلى جمعية عامة إنتخابية.

وتحدث عبد المجيد ياحي صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى عن المترشحين لخلافة خير الدين زطشي على رأس الفاف قائلا:

“لبينا مطالب السلطات العمومية بالمرور إلى الجمعية العامة الإنتخابية في أقل من 4 أيام عن الجمعية العامة العادية .. رانا داخلين في الحيط بسبب تاغنانت”.

” لم نتكلم مع الوزارة الوصية، وتحدثنا مطولا في البلاطوهات على ضرورة تكييف القوانين لكنهم لم يستمعوا لنا.. وذهبنا للجمعية العامة وعلى الجميع تحمل مسؤوليته.”

وأَضاف: ” كنا نتمنى التعقل والحوار لأن الأمر متعلق بالجزائر.. المنتخب الوطني على أعتاب المشاركة في كأس إفريقيا وتصفيات المونديال، نحن ذاهبون للمجهول”.