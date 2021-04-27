ياحي :”شباب بلوزداد فوق الجميع وهذه هي وضعية جرار وقايا”

أكد المدير الرياضي لشباب بلوزداد، حسين ياحي، بأن مصلحة الفريق هي أولويته القصوى بشكل مُستمر، مؤكدا على عدم التسامح مع من يتجاوزون حدودهم.
وتحدث قائلا للقناة الرسمية للنادي :”السياربي فوق الجميع، وكل القرارات التي نتخذها ستكون لمصلحة الفريق”.
وتطرق أسطورة أبناء لعقيبة لقرارات المجلس التأديبي الأخير قائلا :”جرار لاعبنا ولن نتخلى عنه، والخطأ وارد”.
وأضاف :”لقد منحناه آخر إنذار، وسيعود بصفة رسمية للتشكيلة المُحترفة”.
وبخصوص الحارس مرباح رد :”مُشكلة قايا مع خالد ديكيماش، ووضعت النقاط على الحروف بينهما من هنا فصاعدا”.
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