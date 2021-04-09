ياحي: “على المترشح لرئاسة الفاف امتلاك 5 سنوات خبرة”

الرياضة
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ياحي: “على المترشح لرئاسة الفاف امتلاك 5 سنوات خبرة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس لجنة الترشيحات لرئاسة الفاف، عبد المجيد ياحي، أن القوانين تفرض على المترشح لرئاسة الفاف امتلاك 5 سنوات خبرة في المجال الرياضي.

وصرح ياحي، للإذاعة الوطنية: “من يريد أن يصبح رئيس الفاف يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط أولا”.

وأوضح: “يجب أن يكون المترشح يملك خبرة 5 سنوات في جمعية رياضية، من أجل قبول ملف ترشحه لرئاسة الفاف”.

وتابع عبد المجيد ياحي: “في القوانين الجديدة، تم تحديد فترة 3 سنوات متتالية، إلا أننا نعمل حاليا بالقوانين القديمة والتي تفرض فترة عمل بـ5 سنوات دون تحديد إن كانت متتالية أم لا”.


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