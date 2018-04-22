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ياحي: “قرباج لم يكن مفيدا طوال حياته في الجمعية العامة للفاف”

الرياضة
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ياحي: “قرباج لم يكن مفيدا طوال حياته في الجمعية العامة للفاف”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عبد المجيد ياحي، رئيس إتحاد الشاوية، أن محفوظ قرباج، لم يكن طوال السنوات الماضية مفيدا في أشغال الجمعية العامة “للفاف”.

وصرح عبد المجيد ياحي، لتلفزيون “النهار”: “قرباج، لم يتكلم طوال حياته في الجمعية العامة للفاف، ولم يكن مفيدا فيها، ومعروف لمن كان ولاءه”.

وأضاف: “ليس المهم أن يحضر القدماء لهذه الجمعية، أو أعضاء جدد، الأهم هو من يقدم أفكار ومقترحات جديدة ومفيدة لكرة القدم الجزائرية”.

وتابع ياحي: “لا يجب حضور أشغال هذه الجمعية، لتصفية حسابات شخصية بين الأفراد، يجب على من يحضر أن يقدم الإضافة”.

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