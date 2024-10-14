ياحي: “لا أرى في عوار صانع ألعاب وعلى بيتكوفيتش ايجاد التوليفة المناسبة”

أبدى اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني، حسين ياحي، رأيه بخصوص مستوى حسام عوار مع الخضر، وكيفية استغلاله من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال ياحي، في هذا الخصوص، مصرحاً لموقع ” العربي الجديد”: “لا أرى في حسام عوار، صانع ألعاب حقيقي”.

كما أضاف: “صحيح أن عوار يتحسن من لقاء لآخر. لكن الآن على المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أن يجد التوليفة المناسبة. التي تسمح له بالاستفادة أكثر من هذا اللاعب وباقي الأسماء الأخرى”.

وتابع حسين ياحي: “أنا لست هنا لإعطاء دروس تكتيكية للمدرب الوطني، فهو يعرف عمله جيداً”.