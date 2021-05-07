ياحي: “لم نفهم سبب تغيير موعد المباراة وهذا أمر غير مقبول”

الرياضة
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ياحي: “لم نفهم سبب تغيير موعد المباراة وهذا أمر غير مقبول”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المناجير العام لشباب بلوزداد، حسين ياحي، امتعاضه الشديد، من قرار الكاف، بعد تغييرها موعد مباراتهم أمام الترجي التونسي.

وصرح ياحي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لم نفهم سبب تغيير موعد المباراة، وهذا أمر غير مقبول وأعتبر أننا نتعرض للكولسة”.

وأضاف: “أجرينا تحضيراتنا طبقا للموعد السابق لهذه المباراة، قبل أن نتفاجأ بتغيير موعد اللقاء، ما من شأنه أن يخلط أوراقنا”.

وأردف المناجير العام للشباب: “أكثر ما يقلقنا هو تغيير توقيت المباراة من الثامنة ليلا إلى الخامسة مساء وهذا أمر جد مؤسف بالنسبة لنا”.

وختم حسين ياحي: “من الطبيعي أن تؤثر مثل هذه القرارات على معنويات لاعبينا، خاصة ما تعلق بتوقيتها، أين كنا نأمل اللعب على الثامنة ليلا، بدل الخامسة مساء”.


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