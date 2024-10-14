ياحي: “مأمورية الخضر في الطوغو صعبة لكننا نملك الامكانيات لتحقيق الفوز”

اعتبر اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني، حسين ياحي، بأن المباراة المقبلة للخضر في مواجهة الطوغو ستكون صعبة. رغم ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز.

وقال ياحي، في تصريح لموقع “العربي الجديد”: “أجواء المباراة داخل الديار وخارجها تختلف بكل تأكيد. وأؤكد صعوبة المأمورية التي تنتظر المنتخب الجزائري في هذه الرحلة”.

كما أضاف: “هنا سنرى عمل الجهاز الفني، وكيف يستطيع تسيير مثل هذه المواجهات من الجانبين النفسي، الذهني، وكذلك البدني، وأيضاً دراسة المنافس الذي حسب ما أعتقد سيكون أكثر شراسة، مقارنة بما كان الحال عليه في لقاء الذهاب، لأنه سيلعب في ملعبه وبين جماهيره”.