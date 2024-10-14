ياحي: “مازة موهبة كبيرة وسنراه أفضل مستقبلا”

أشاد الدولي الجزائري الأسبق، حسين ياحي، بالموهبة الجديدة للمنتخب الوطني، ابراهيم مازة، كما تنبأ له بمستقبل كبير.

وصرّح ياحي، بخصوص مازة، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “المنتخب الجزائري لديه أسماء تملك موهبة كبيرة”.

كما أضاف اللاعب والمسير الأسبق لشباب بلوزداد: “مثلما هو حال اللاعب الجديد إبراهيم مازة، فقد صنع الفارق بلمسة واحدة لا تجدها عند كل اللاعبين”.

وتابع حسين ياخي، في ذات الخصوص: “يجب فقط عدم الضغط على ابراهيم مازة، وسنراه أحسن في اللقاءات القادمة”.