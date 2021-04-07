ياحي: “من ينقصه شرط واحد فقط لن يقبل ملف ترشحه”

أكد رئيس لجتة الترشيحات للجمعية العامة الإنتخابية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه لم يتلقى أي ملف ترشح بعد مرور 48 ساعة عن فتح أبواب الترشح.

وكشف رئيس فريق إتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي أنه سيكون صارما في دراسة ملفات الترشح وأن أي شخص ينقصه شرطا واحدا فقط سيتم إقصائه.

وبخصوص ترشح رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد شرف الدين عمار الذي يفتقد شرط ممارسة مسؤوليات في مؤسسات رياضية 5 سنوات كاملة أكد عبد المجيد ياحي في تصريح للنهار أون لاين:

“لم يصلنا ملف ترشح شرف الدين عمارة لحد الآن.. ولا نعلم إذا كان يستوفي كل الشروط، لكننا لن نقبل ملفه إذا كان منقوصا من أحد الشروط التي تنص عليها القوانين”.

للتذكير فإن فترة إيداع ملفات الترشح ستنتهي يوم الجمعة في منتصف الليل، من أجل خلافة خير الدين زطشي على رأس الإتحاد الجزائري لكرة القدم.