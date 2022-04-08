ياحي: “يجب تدخل وزارة الشباب والرياضة لإنهاء مهزلة الفاف”

طالب رئيس اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، بضرورة تدخل وزارة الشباب والرياضة، لإنهاء ما أسماه بـ”المهزلة”، على مستوى الفاف.

وصرح ياحي، للإذاعة الوطنية: “ما حدث على مستوى الفاف، بعد اقصاء المنتخب الوطني، باستقالة الرئيس، وعودته مجددا، يعتبر مهزلة”.

كما أضاف: “رئيس الفاف اشترط استقالة جماعية، وأعضاء المكتب الفيدرالي يرفضون ذلك، والقوانين غامضة في هذا الجانب”.

وتابع عبد المجيد ياحي: “هناك خلاف كبير على مستوى الفاف، ويجب تدخل وزارة الشباب والرياضة، لإنهاء هذه المهزلة”.