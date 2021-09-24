ياحي يضرب بقوة ويضمن مُدربا “عالميا” لشباب بلوزداد

تمكن المدير الرياضي لشباب بلوزداد، حسين ياحي، من الضرب بقوة، وضمان مُدرب “عالمي”، بعد طول إنتظار من خلال تعاقده الرسمي مع البرازيلي ماركوس باكيتا، لتعويض الصربي زوران مانولوفيتش.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبطل الجزائر، بأن الأمور حسمت مع صاحب الـ63 عاما، مع وصوله للجزائر يوم الثلاثاء القادم، حاملا معه سيرة ذاتية “عالمية” وهو المُتوج بكأس العالم لفئتي أقل من 17 ومن 20 سنة رفقة “السامبا.

يُشار بأن البرازيلي، سبق له وأن خاض تجارب في أندية خليجية كبيرة مثل الهلال السعودي والغرافة القطري، واللذين توج معهما بالعديد من الألقاب، كما أشرف على المنتخب السعودي والليبي.