 ياحي يعلّق حول قرار بن ڨرينة لترشيح الرئيس تبون لعهدة ثانية

علّق مصطفى ياحي الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي ان قرار بن ڨرينة لترشيح الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية لم يغضب الأرندي .

وبرر مصطفى ياحي ذلك قائلا: لم يُغضبنا لأننا لسنا في سباق مع غيرنا ونظرائنا.

خلال نزوله ضيفا على قناة النهار قال ان الأرندي لن يقدم مرشحا للرئاسيات من داخل الحزب.

وأضاف ياحيفي برنامج “عين على الرئاسيات” “أجرينا مشاورات داخل الحزب ومع أحزاب أخرى والقرار الأخير بخصوص الرئاسيات سيقوله المجلس الوطني الأسبوع القادم”.

وقال مصطفى ياحي ” نحن مساهمون ومنخرطون في تجربة ائتلافات بغرض البناء”.

وبخصوص رفع لـ”التيفو” الضخم في ميلة طالبوا فيه رئيس الجمهورية بزيارة الولاية قال ياحي: “سبق أن انتقدت استنساخ التجارب السلبية الماضي وما حدث من رفع لـ”التيفو” الضخم في ميلة كان نتيجة تحمس مناضلين”.

وتابع في ذات السياق أن ” مجموعة مناضلين رسموا صورة للرئيس وطلبوا منه زيارة ميلة وذلك لا يعكس على الإطلاق تصرف قيادة الحزب”.

وتبرأ ياحي من كل تملق واستنساخ لصور وممارسات الماضي.. لأن ما حدث في قضية “تيفو” ميلة تم تضخيمه والأرندي سيبقى حزبا قويا ووازنا.