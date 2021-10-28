ياحي ينفجر في وجه منتقديه “بلوزداد ليس بقرة حلوب”

رد المدير الرياضي لشباب بلوزداد حسين ياحي على منتقديه بشكل لافت للإنتباه، بعدما وصف الانتدابات التي قام بها بـ “السيئة”.

وقال خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس “يوجد البعض من اللاعبين لم نتفاهم معهم والبعض منهم كان يرى شباب بلوزداد أنه بقرة حلوب، تدر الأموال، الأن لا يجب علينا الحديث عن الانتدابات لأنها أصبحت من الماضي”.

وعن المقارنة بين شباب بلوزداد وفرق مثل الترجي التونسي والأهلي المصري قبل قال ياحي”شباب بلوزداد تحسن أكثر خلال السنوات الأخيرة ويتطور من موسم لأخر وحتى الميزانية تكبر حسب الانجازات والنتائج، أنا لا أنكر أننا لا نملك إمكانيات ولا حتى لاعبين في شاكلتهم، وحتى ملعب تدريب لا نملك، لذا يجب توفير لنا مساحة أرضية للشروع في إنجاز مركز تكوين ثم الحديث عن هذه الأمور”.

و عن إمكانية مواجهة الترجي أو الأهلي قال ياحي “سنواجههم بصدر رحب وبكل ما نملك، كل مناصر يريد الفوز حتى برابطة أبطال إفريقيا لكن أؤكد ان الأمر صعب”.

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