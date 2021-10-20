ياحي يُثير الإستياء في بلوزداد وعاجز عن تلبية مطالب باكيتا

يُثير حسين ياحي، حالة من الإستياء الشديد في بلوزداد، وذلك بسبب فشله الذريع في عقد صفقات في المُستوى لتدعيم حظوظ بطل الجزائر، إستعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويتواجد المدير الرياضي لـ”السياربي”، حسب ما علمناه، في موقف لا يُحسد عليه، وهو الذي إنتظر الى آخر ساعات الميركاتو الصيفي من أجل التحرك للقيام بصفقات جديدة، رغم أن كل مُناصر بسيط للفريق كان يعلم بأن التشكيلة الحالية بحاجة لصانع لعب جديد لتعويض أمير سعيود، ورأس حربة قادر على صناعة الفارق لوحده.

ويُسابق أسطورة أبناء لعقيبة الزمن، من أجل تلبية مُدربه الجديد ماركوس باكيتا، ولكن كل المؤشرات توحي بأن الوقت سيكون ضيقا جدا، خاصة وأن ياحي وإضافة لمحدوديته في المُفاوضات، يبقى دائما مُطالبا بالحصول على موافقة من الرئيس المدير العام للمجمع المالك لغالبية أسهم الفريق، قبل عقد أي صفقة.

طالع أيضا :