“ياخو” ” حضرات” “أستاذ” …ألقاب غريبة يطلقها المتهمون على القضاة

ظاهرة غريبة تجتاح أروقة المحاكم في الآونة الأخيرة، حيث أصبح المتهمون يخاطبون القضاة بألقاب غريبة.

هذه الألقاب جعلت قضاة الحكم يقعون في مواقف محرجة، وأخرى مستفزة لوقار الهيئة القضائية برمتها.

متهمون يجهلون كيف يخاطبون القضاة

يجهل غالبية المتهمين، كيف يخاطبون هيئة المحكمة، حين مثولهم للمحاكمة.

ففكثير من الأحيان يجد قضاة الحكم احراجا في الالقاب التي اصبحت تطاردهم في كل مرة.

هذه الألقاب تضطر القضاة إلى التعقيب في الجلسة، أو مقاطعة المتهمين لتذكيرهم أن المحكمة لها وقار خاص.

أين يشددون عليهم باختيار الألفاظ المناسبة حيث الحديث إلى هيئة المحكمة.

ففي جلسة عقدتها محكمة الدار البيضاء اليوم راح احد المتابعين بتهمة القيادة في حالة سكر، يخاطب رئيس الجلسة، وهو يرد على الوقائع المنسوبة اليه، ب”ياخو”.

وظل المتهم يردد الكلمة في كل مرة يدافع بها على نفسه، مما جعل القاضي يستوقفه لتذكيره بأن المحكمة لا يتم مخاطبتها بهذه الطريقة.

واخبر القاضي المتهم بأن ينادي عليه ب” سيدي القاضي “، قبل ان يسلط عليه عقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة النفاذ مع سحب رخصة السياقة لمدة سنة.

“حضرات”… لقب جديد يطلقه المتهمون على القضاة

قضية أخرى عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أين مثل أمامها احد المتهمين المتابع بجناية محاولة القتل العمدي.

أين قال المتهم لرئيس المحكمة ” حضرات انا بريء”، وليس لي علاقة بالتهمة المنسوبة الي.

وظل المتهم يردد لفظة ” حضرات” أمام هيئة المحكمة إلى غاية نهاية استجوابه من دون أن يستدرك ما يتفوه به.

المحامي نبيل عرقوب: أغلبية المتهمين يجهلون كيفية مخاطبة القاضي

ويقول المحامي ” نبيل عرقوب” أن هذه الظاهرة باتت تلاحق القضاة سواء في الجلسات او في مكاتبهم أثناء مراحل التحقيق.

وأرجع ذات المتحدث سبب هذه الظاهرة إلى جهل المتهمين لكيفية التحدث إلى القضاة.

حيث يمكن للمتهم استدراك خطئه، عن طريق المحامي او المحكمة ولا حرج في ذلك.

مردفا ذات المتحدث أن هناك سبب آخر في بروز هذه التصرفات في المحاكم خاصة، كون المتهمين يكونون في حالة ذعر ومتخوفين من مصيرهم.

وقال أنه لا يمكنهم اختيار المصطلح المناسب لمخاطبة القضاة، سواء حلال محاكمتهم او التحقيق معهم.

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