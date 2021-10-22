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الرياضة

يادادن يسجل أول أهداف البطولة في الموسم الجديد

بقلم عزيز طالبي
يادادن يسجل أول أهداف البطولة في الموسم الجديد
لاعب مولودية وهران محمد يادادن
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سجل لاعب فريق مولودية وهران يادادان أول هدف في الموسم الكروي الجديد 2021/2022 في الدقيقة الـ 57 من الشوط الثاني، من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في اللقاء الذي يجري أمام شباب قسنطينة بملعب بن عبد المالك بمدينة “الجسور المعلقة”.

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