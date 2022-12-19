يارا تحتفل بنجمها المفضل: أفضل لاعب في التاريخ

عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن فرحتها الكبيرة بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكدت الفنانة، أن كرة القدم عرفت طعم العدالة أخيراً وأنصفت ليونيل ميسي بكأس العالم 2022.

ونشرت يارا عدة صور لها بقميص منتخب الأرجنتين عبر حسابها على أنستغرام.

وعلقت عليها قائلة: “وأخيراً كرة القدم تنصف ميسي وتصبح أكثر عدالة بتحقيق حلمه قبل الاعتزال”.

ويارا معروفة بدعمها الدائم لنجم المنتخب الأرجنتيني منذ تألقه ضمن صفوف فريقها المفضل برشلونة الإسباني.

ووجهت يارا رسالة خاصة لصديقها ميسي قائلة: “عزيزي ميسي أنت أفضل لاعب فى التاريخ. لم يأت قبلك ولن يأتي بعدك.. ألف مبروك للأرجنتين”.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم أمس الأحد، حيث جمعته مباراة نارية مع المنتخب الفرنسي وحسمها بضربات الترجيح.