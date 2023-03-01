ياريشان :”أعلن استقالتي رسميا من الرئاسة وسأبقى مناصرا وفيا”

كشف رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل يزيد ياريشان استقالته الرسمية من رئاسة الفريق بعدما تم إمضاء العقد مع شركة موبيليس.

وقال يزيد ياريشان خلال الندوة الصحفية اليوم بالعاصمة “أعلن استقالتي من رئاسة الشبيبة و سأبقى مناصرا لشبيبة القبائل”.

كما اضاف ياريشان “أحب الفريق من قلبي، يوم عظيم بالتوقيع، حقّقنا أهدافنا ووعدنا ووفينا، أشكر الجميع، عملت بنية صافية، بعدما قمت بواجبي. من جانبنا آتينا بأكبر شركة جزائرية وأتحدى آي شخصي يقوم بذلك، كما أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

كما ختم ياريشان مجدّدا “أشخاص لا يحبون الفريق، ووقفنا ضدهم، الجزائر تملك شبان لرفعها بعيدا و آن شاء الله سيقولون كلمتهم”.

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