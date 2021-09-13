ياريشان: “أولويتنا هو إعادة الشبيبة إلى الواجهة وبناء مركز تكوين”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث الرئيس الجديد لشبيبة القبائل، يزيد ياريشان عن النقاط العريضة للمشروع الذي يسعى لتجسيده في الفريق انطلاقا من الموسم الجاري.
وقال ياريشان، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “لدينا مشروع على المدى القريب، وآخر على المدى البعيد”.
وأضاف: “أولا نحن بحاجة للاعبين كبار من أجل بناء الشبيبة من جديد، على أسس صحيحة وشفافة، والعودة إلى الواجهة، قاريا ومحليا”.
وتابع ياريشان: “من جهة أخرى هدفنا الأول، هو بناء مركز تكوين الفريق، بالإضافة للاستغلال الأمثل لملعب الفريق من أجل الإستفادة من عائدة لمصلحة الفريق”.
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