ياريشان :”إستلام المهام كان مُعقدا ونطمئن أنصار الشبيبة”

أكد الرئيس الجديد لشبيبة القبائل، يزيد ياريشان، بأن كل مشاكل النادي سيتم حلها بشكل تدريجي، بعد رحيل شريف ملال وإدارته، والتي تركت العديد من القنابل المُفخخة لخليفتها.

وأوضح الرجل الأول في “الجياسكا”، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد بأن الأمور ستعود لمجراها الطبيعي قريبا رغم صعوبة المهمة، قائلا :”إستلام المهام كان أمرا مُعقدا، لقد وجدنا بأن جميع الإجازات الـ27 تم إستغلالها، مما يعني بأننا غير قادرين على ضم عناصر جديدة”.

وواصل :”سنكون مُجبرين على فسخ بعض العقود، للقيام بإستقدامات، وتواصلنا مع التعداد الحالي المتربص في تيكجدة، وأطمئن الأنصار بأننا سنكون في مُستوى التحدي الذي ينتظرنا”.