ياريشان: “حضّرنا جيدا لمواجهة الوداد بهدف اسعاد جماهيرنا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس شبيبة القبائل، يزيد ياريشان جاهزيه فريقه للقمة التي ستجمعهم اليوم الجمعة، أمام الوداد المغربي في رابطة الأبطال.
وصرح ياريشان، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا يضم الفرق الكبرى في افريقيا”.
كما أضاف: “حضّرنا بكل جدية لمواجهة حامل اللقب نادي الوداد المغربي، وندرك مدى صعوبة هذه المباراة”.
وتابع يزيد ياريشان: “اللاعبون أبدوا وعيهم التام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز”.
رابط دائم : https://nhar.tv/MmZ4N