ياريشان :”رئيس الفاف كلّمني وسنقوم بهذه الخطوة لتأهيل اللاعبين”

كشف رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان عن مكالمة تلقاها من طرف رئيس الفاف جهيد زفيزف حول إمكانية تأهيل لاعبيه.

وقال يزيد ياريشان في تصريح له لـ “النهار” اليوم “رئيس الفاف أكّد للفريق أنّنا تحصلنا على إشعار ىالدفع، وبهذه الخطوة سنقوم بمراسلة الفيفا من أجل تأهيل اللاعبين، نحن سدّدنا المبالغ”.

كما أضاف ياريشان حول إقصاء الفريق “الإقصاء لا يؤثر على اللاعبين لأنهم مركزين، لانه يعلمون أن الفوز بالمباراة سيفتح لهم أبواب تنشيط ربع النهائي”

وختم رئيس الكناري “لم أتجرع إقصاء الكأس لأن المنافسة كانت احد أهدافنا، السبب الرئيسي هو كثرة التغييرات، سبعة لاعبين كاملا لم يلعبوا”.

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