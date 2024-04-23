ياريشان.. زيات و أزواو يتنازلون عن أسهمهم في شبيبة القبائل مجانا

أعلن الثلاثي يزيد ياريشان و أعمر زيات، و رشيد أززاو، اليوم الثلاثاء، عن تنازلهم مجاناً عن أسهمهم في النادي الهاوي لشبيبة القبائل لصالح الشركة المالكة لأسهم نادي شبيبة القبائل، شركة موبيليس.

وجاء إعلان الثلاثي عن تنازله على أسهمه لصالح موبيليس على هامش عقد الجمعية العامة لنادي شبيبة القبائل، والتي جرت بمقر شركة موبيليس.

حيث إلتقى كل من يزيد ياريشان، أعمر زيات ورشيد أزواو، الرئيس المدير العام لشركة موبيليس، شوقي بوخزاني، ورسما عملية التنازل عن الأسهم بمقر الشركة.