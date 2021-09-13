ياريشان :”سأصعد للمداشر بالألقاب لا لأكل الكسكسي”

قصف يزيد ياريشان، نظيره شريف ملال، في إطار الصراع القائم بينهما، بخصوص رئاسة شبيبة القبائل، والذي يبقى متواصلا الى حد الساعة. وأكد رجل الأعمال، يأنه يمتلك مشروعا على المديين القصير والمتوسط.

وصرّح رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم في تيزي وزو قائلا :”أنصار الشبيبة يريدون الألقاب، وعندما سأصعد الى القرى والمداشر مُستقبلا، سيكون ذلك للإحتفال بالتتويجات لا من أجل أكل الكسكسي”.

يُذكر بأن إدارة شريف ملال، لا تزال مواصلة لعملها لحد الآن، بدليل أن التشكيلة القبائلية باشرت تحضيراتها للموسم الكروي الجديد، تحت إشراف الفرنسي هنري سطمبولي.