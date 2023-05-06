ياريشان :”عملت من صميم قلبي وأتمنى إنقاذ شبيبة القبائل”

وصف رئيس مجلس الإدارة لفريق شبيبة القبائل سابقا يزيد ياريشان اليوم بـ “الأسطوري” بفضل قدوم شركة موبيليس لتسيير النادي.

وقال يزيد ياريشان في تصريح لـ “النهار” اليوم “نعيش يوما أسطوريا في فريق شبيبة القبائل، أتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، و منح الفريق رجال لإنقاذ الفريق من الوضعية التي يعاني منها”.

كما أضاف يزيد ياريشان “قمنا باستقدامات من أجل عمل مشوار جيد، لا استطيع ذكر المشاكل وأعترف أني ارتكبت أخطاء بحب ونية من صميم قلبي”.

وأردف ياريشان “كنت اريد الذهاب بعيدا في مرحلتي، لكن بعض المشاكل صادفتنا، أتمنى خروج الفريق من هذه الوضعية”

كما ختم الرئيس السابق لـ “الكناري” “أطلب السماح من الأنصار، جبنا الشركة ووضعنا الفريق في وضعية مريحة بفضل الشركة الجديدة”.

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