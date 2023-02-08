ياريشان :”موبيليس ستكون معنا رسميا خلال الأيام القادمة”

أكّد رئيس فريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان أنه تم الإتفاق رسميا مع شركة “موبيليس” لأخذ زمام أمور الفريق خلال قادم المناسبات.

وقال يزيد ياريشان في تصريح لـ “النهار” بمطار هواري بومدين “أؤكد لكم أن موبيليس ستكون معنا بشكل رسمي، فقط ستقوم بإجراءات مهمة و قانونية، و في الأيام القادمة سيتم التوقيع على العقد رسميا، ليعلم العام و الخاص أن الجياسكا لم يكن لها الحق في استقدام اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية وعانينا بشكل كبير”

كما أضاف “المستقدمين من البيض و بارادو التحقا بنا، فقط المغتربان لم يؤهلا بعد”.

وختم ياريشان في حديثه عن رئيس الفاف جهيد زفيزف ” رئيس الفاف واقف على هذه الأمور، وعدني بتأهيل أربعة لاعبين “.

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