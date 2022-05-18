ياريشان “هناك أطراف تريد زعزعة شبيبة القبائل لأسباب غير مفهومة”

أبدى يزيد ياريشان رئيس شبيبة القبائل استيائه الكبير من معاملة المسؤولين عن البطولة الوطنية والكرة الجزائرية عامة مع فريقه.

كما قال ياريشان في تصريح لـ “النهار” عقب مباراة الساورة “قبل كل شيء. اللاعبون دخلوا نفسيا في مباراة شببية الساورة، لكن المسؤولين عن الكرة استدعوا لاعبان للانضمام إلى المنتخب الوطني. أمر غير مفهوم، أجبرنا حتى على الاتصال بلاعبين من الأمال كانا متواجدان في المنزل”.

وأضاف “لم أفهم أي شيء من التسيير الهاوي. الجياسكا تلعب الويكلو بسبب مباراة مقرة. لكن من جانبي أمتلك ورقة التقرير عن المباراة و لا يوجد فيها أي إمضاء”.

كما طالب بضرورة التعامل مع الشبيبة بشكل احترافي “كان من الافضل إعلامنا سابقا قبل برمجة الاجتماع التقني. من حظنا أننا لم نطبع التذاكر”.

وختم “شببية القبائل خط أحمر. فريقنا فريق كبير برجاله ويملك حضارة كبيرة”.

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