ياريشان :”وصلنا إلى وضع كارثي بسبب التحكيم”

أبدى رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان تذمره الكبير من الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام نادي بارادو.

وقال يزيد ياريشان في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “كرهنا من التحكيم، لثامن مرة ونشاهد نفس الأخطاء التحكيمية، وصلن إلى وضع كارثي”

وأضاف ياريشان “ما نقدرش ما نتكلمش، الحكم رأى كل شيء، تكلمت مع الحكم عبر تقنية الواتساب، و قال لي أن الكرة من طلعت اليدين”.

كما أردف رئيس النادي القبائلي “شبيبة القبائل مستهدفة من أشخاص لا أعرفهم، وكليهم ربي، الفريق لن يسقط وأطلب من الوزير والمسؤولين تنقية التحكيم الجزائري”.

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