ياريشان يتحدث عن سفرية المغرب بعد غلق الجزائر للمجال الجوي

تحدث رئيس فريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان عن مصير سفرية الفريق القبائلي إلى المغرب شهر أكتوبر المقبل لمواجهة نادي الجيش الملكي المغربي في إطار الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث ياريشان لوسائل الإعلام اليوم الخميس ببهو مطار هواري بومدين على هامش إستقباله للمدير الرياضي الجديد عنتر يحيى قائلا:

“لقد تقدمنا بطلب للخطوط الجوية الجزائرية بخصوص هذه السفرية وهذه الأمور تعتبر أمرا سهلا ليس هناك أي مشكل”

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