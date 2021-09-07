ياريشان يستخرج السجل التجاري وينهي قصة ملال مع شبيبة القبائل

إنتهى مسلسل الصراع بين يزيد ياريشان وشريف ملال، بخصوص رئاسة شبيبة القبائل، بشكل رسمي، بعد أن تمكن الأول من حسم الأمور لصالحه بشكل قانوني خلال الساعات الماضية، مُنهيا مشوار رجل مثير للجدل على هرم أكثر الأندية تتويجا في الجزائر.

وتمكنت إدارة ياريشان، وبعد طول إنتظار على السجل التجاري الخاصة بالشركة، اليوم الثلاثاء، داحضة إدعاءات شريف ملال، الذي كان رافضا وبشكل قطعي للتخلي عن منصبه، رغم أن أعضاء مجلس الإدارة والمُساهمين قاموا بسحب الثقة منه.

وسيكون المُسيرون الجدد للجياسكا، مُطالبين بالتحرك بشكل سريع، لتدعيم الفريق خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، من خلال المحافظة على من تبقى من الركائز، والسعي لضم وجوه جديدة في أقرب الآجال الممكنة، وتعويض من رحلوا دون مُقابل عند إفتتاح الميركاتو الصيفي على غرار بن بوط، آيت عبد السلام وسوياد.