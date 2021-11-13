ياريشان يعلق على رفض بن عبد الرحمان تسليم المهام للإدارة الجديدة!

تحدث رئيس فريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان عن قضية المدير الرياضي السابق نسيم بن عبد الرحمان الذي رفض تسليم مهامه للإدارة الجديدة.

وكشف بن عبد الرحمان مخطط السفرية التي سينتقل من خلالها فريق الكناري إلى سوازيلاندا يوم 25 نوفمبر الجاري قائلا:

“نحن بصدد تحضير مخطط الرحلة التي ستكون على متن طائرة خاصة ومباشرة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث سنتنقل يوم 25، على ان نعود إلى أرض الوطن يوم 29″.

” طلبنا من نسيم بن عبد الرحمان، بتسليم المهام للمدير الجديد لكن للأسف الشديد، لم نستلم المهام لحد هذه الساعة، أين راسلناه عدة مرات، الشبيبة فريق كبير ومن المؤسف أن نصل إلى هذه الأمور”.