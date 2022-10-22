ياريشان ينفجر في وجه المساهمين :”أخطوا شبيبة القبائل”

هاجم رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان المساهمين الذين لم ينفقوا أموالهم الخاصة في سبيل دعم الفريق الذي يعاني في صمت.

وقال يزيد ياريشان في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت :”المساهم الذي لا يقوم بدعم شبيبة القبائل من جيبه و ماله الخاص. أقول لهم دع الشبيبة وشأنها و غادر دون رجعة”

وأضاف ياريشان اذي خلف ملال في كرسي الرئاسة ” أقسم أن شبيبة القبائل هي التي تدين لبعض المساهمين بالأموال”

كما ختم “يعطونا اموال قليلة و دينارين فقط، من أجل التذكرة و السفر رفقة الشبيبة”.

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