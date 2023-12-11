ياسر بوعمار: “مسؤولي الرياضة الجزائرية وفرو لنا أفضل تحضير تحسبا للألعاب الأولمبية”
بقلم كريم تيغرمت
أكد المصارع الجزائري ياسر بوعمار، استفادته من كل الامكانيات اللازمة، في التحضيرات التي يخوضها تحسبا لمشاركته في الألعاب الأولمبية 2024.
وصرح بوعمار، للموقع الرسمي للجنة الاولمبية: “نحن على بعد ثلاثة أيام من اختتام تربصنا الجاري بمدينة طوكيو اليابانية، حيث حظينا بفرصة التحضير في البلد الأم لرياضة الجيدو”.
كما أضاف: “أشكر رئيس الاتحادية، ياسين سليني، على المجهودات التي يبذلها لوضعنا في أفضل الظروف، لتشريف الجزائر في المحافل الدولية، ونأمل في أن لا تذهب كل هذه الجهودات سدى”.
وأردف: “أشكر أيضا اللجنة الأولمبية، ووزارة الشباب والرياضة، عل كل الامكانيات التي سخرتها لنا”.
وختم ياسر بوعمار: “نحن في آخر منعرج لانطلاق الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، ونتمنى أن نكون في المستوى ونحرز ميداليات أولمبية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/2skDe