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ياسر تريكي يتسلم الميدالية الذهبية..”فخور جدا أني شرفت الجزائر بتتويجي ونوعدكم نطلع العلام في فرنسا”

بقلم النهار أونلاين
ياسر تريكي يتسلم الميدالية الذهبية..”فخور جدا أني شرفت الجزائر بتتويجي ونوعدكم نطلع العلام في فرنسا”
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رابط دائم : https://nhar.tv/3urrF
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