ياسر تريكي يحتل المركز الخامس في الدوري الماسي بباريس

سجّل البطل الجزائري ياسر تريكي، اليوم الجمعة، مشاركة مشرفة في جولة باريس من الدوري الماسي لألعاب القوى.

بعدما حلّ في المركز الخامس ضمن منافسات الوثب الثلاثي، بقفزة بلغت 17.02 متر.

ورغم أن تريكي لم يتمكن من الصعود إلى منصة التتويج، إلا أن أداءه كان تنافسياً في مواجهة نخبة من أبرز أبطال العالم في الاختصاص. حيث أظهر انسجامًا جيدًا مع إيقاع المنافسة وحقق قفزة محترمة تثبت استعادته لجزء كبير من جاهزيته البدنية والتقنية.

للإشارة، احتل ياسر تريكي، المركز الخامس في منافاسات الوثب الثلاثي، ضمن جولة أوسلو في النرويج، من الدوري الماسي لألعاب القوى. بتحقيقه قفزة بلغت 16.73 متراً، الأسبوع الماضي.