ياسر تريكي يعتلي منصة التتويج في ألمانيا بإنجاز تاريخي

واصل البطل الجزائري، ياسر محمد تريكي، تألقه الدولي بعدما توج بلقب منافسات الوثب الثلاثي ضمن ملتقى Tage der Überflieger بألمانيا، محققًا إنجازًا مميزًا بتسجيله قفزة بلغت 17.42 مترًا.

وتمكن تريكي من تحطيم الرقم القياسي للملتقى في ثلاث مناسبات متتالية. بعدما سجل أولًا قفزة بلغت 17.14 مترًا، ثم 17.39 مترًا، قبل أن يحسن رقمه مجددًا إلى 17.42 مترًا، مؤكداً جاهزيته الكبيرة للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويعَدُّ هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل تريكي الحافل بالنجاحات، ويعكس المستوى المتميز الذي بات يقدمه في منافسات الوثب الثلاثي على الساحة العالمية.